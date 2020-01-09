رياضة | اختبار طبي يحسم موقف مروان محسن من مباراة الأهلي وبلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي يحسم موقف مروان محسن من مباراة الأهلي وبلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لجلسات علاجية بصفة يومية في وجه القدم على إثر إصابته بكدمة قوية بها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام «إف سي مصر» في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري .



ويخضع مروان محسن لفحوصات طبية يوميا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، الذي أكد تحسن حالة اللاعب وزوال جزء كبير من الورم.