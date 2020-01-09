رياضة | خيتافي يستعير لاعب وسط نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيتافي يستعير لاعب وسط نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي خيتافي الإسباني استعارة أوجينيكارو إتيبولاعب الوسط النيجيري الدولي من ستوك سيتي الإنجليزي.

وتستمر فترة استعارة إتيبو، حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية ضمه بشكل نهائي بعد ذلك.

وطلب خوسيه بوردالاس، مدرب خيتافي، التعاقد مع لاعب وسط جديد، بعد إعلان ماركيل بيرجارا عن رغبته في الاعتزال، بسبب توالي الإصابات.

وسبق لإتيبو (24 عاما) اللعب في الدوري الإسباني، حيث مثل لاس بالماس في 14 مباراة، خلال النصف الثاني من موسم (2017-2018).