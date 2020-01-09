رياضة | وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش يكرم محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش يكرم محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بتسليمه درع بطولة ذوى الهمم لعبور المانش تكريما له على استضافة الاختبارات النهائية للمنتخب المصرى الألمانى لذوى الهمم لعبور المانش فى المرسى النهرى للنادى الأهلى بالجزيرة اليوم.

وأطلق محمود الخطيب إشارة بدء اختبارات السباحة لفريق ذوى الهمم استعدادا لعبور بحر المانش فى يوليو القادم فى المرسى النهرى بالنادى الأهلى اليوم بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة وحضور عدد كبير من مشجعى فريق ذوى الهمم.

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ويقود الاختبارت السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ برعاية وزير الشباب والرياضة.

وبدأت اليوم اختبارات السباحين ذوى الهمم فى المرسى النهرى للنادى الأهلى بالجزيرة استعدادا لاختيار الأفضل لعبور بحر المانش والانضمام للمنتخب المصرى الالمانى.

وحرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على عقد اجتماع تنسيقي وأمني مع مسئولي وزارة الداخلية والمشرفين على الاختبارات في حضور خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة والعميد علاء صلاح مدير امن النادي، بالإضافة لإدارات الخدمات والعلاقات العامة والتسويق والمتابعة وذلك للترتيب للحدث وتأمينه حتى يخرج بالشكل الذى يليق بالنادي الأهلي.