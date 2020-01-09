رياضة | "خماسية" زيدان التي قضت على الخفافيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خماسية" زيدان التي قضت على الخفافيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كاسيميرو لاعب وسط ريال مدري عقب الفوز 3-1 على فالنسيا، في نصف نهائي كأس السوبر بالسعودية عن أنهم طبقوا داخل الملعب ما تدربوا عليه باللعب بخمسة لاعبين في خط الوسط للسيطرة على الكرة.

وأوضح كاسيميرو في تصريحات تليفزيونية: "سيطرنا على المباراة تماماً، دخلنا اللقاء بهدف التحكم على الكرة، هذه كانت خطة الفريق، الأمور خرجت بشكل جيد كما كان مخططاً في التدريبات، الآن سنفكر في النهائي، وسنرى من سنواجه".

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وأضاف: "أظهرنا قدرتنا على اللعب بطريقتنا أمام منافس صعب دائماً مثل فالنسيا، لعبنا جيداً وبسطنا سيطرتنا على اللقاء تماماً.. أعتقد أن خطة زيدان قضت على الخفافيش بوجود خماسي في وسط الملعب".

وحول منافسهم في النهائي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد اللذين سيلتقيان اليوم الخميس على نفس الملعب، أوضح: "لا يهم، ندرك أن كليهما خصمين صعبين، والمباراة ستكون ليست سهلة في جميع الأحوال، يجب الاستعداد جيداً لها من أجل الفوز"