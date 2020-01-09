رياضة | الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوى الهمم لعبور المانش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوى الهمم لعبور المانش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطلق الكابتن محمود الخطيب إشارة بدء اختبارات السباحة لفريق ذوى الهمم استعدادا لعبور بحر المانش فى يوليو القادم فى المرسى النهرى بالنادى الأهلى اليوم بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة وحضور عدد كبير من مشجعى فريق ذوى الهمم.

ويقود الاختبارت السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ

وقال شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن السباحين المشاركين فى المحاولة من ذوى الاحتياجات الخاصة هم: محمد الحسينى، محمد كرم، زياد كحيل، عمر بركات لاختيار الأفضل لمحاولة عبور المانش فى أول تتابع للمنتخب المصرى الألمانى

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وتابع شلبى: يشارك فى المحاولة السباح سيد الباروكى صاحب موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى الاختبار الثانى له لقياس مدى تحمله لبرودة المياه ومصاحبة السباحين المشاركين فى الاختبارات لتشجيعهم وتامينهم أثناء محاولة السباحة.

وتجرى اختبارات السباحة لمدة ساعة متواصلة مع وضد التيار بين مركبين لمسافة ٢٥٠ متر تحت اشراف شلبى والسباحة الاولمبية شيروت حافظ وطارق الباروكى مدرب الاحمال.

وقام الخطيب بتسليم تيشرتات النادى الأهلى للسباحين لتشجيعهم