رياضة | الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوى الهمم لعبور المانش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوى الهمم لعبور المانش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويقود الاختبارت السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ
وقال شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن السباحين المشاركين فى المحاولة من ذوى الاحتياجات الخاصة هم: محمد الحسينى، محمد كرم، زياد كحيل، عمر بركات لاختيار الأفضل لمحاولة عبور المانش فى أول تتابع للمنتخب المصرى الألمانى
وتابع شلبى: يشارك فى المحاولة السباح سيد الباروكى صاحب موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى الاختبار الثانى له لقياس مدى تحمله لبرودة المياه ومصاحبة السباحين المشاركين فى الاختبارات لتشجيعهم وتامينهم أثناء محاولة السباحة.
وتجرى اختبارات السباحة لمدة ساعة متواصلة مع وضد التيار بين مركبين لمسافة ٢٥٠ متر تحت اشراف شلبى والسباحة الاولمبية شيروت حافظ وطارق الباروكى مدرب الاحمال.
وقام الخطيب بتسليم تيشرتات النادى الأهلى للسباحين لتشجيعهم