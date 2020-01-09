رياضة | حرب جديدة.. ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب جديدة.. ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، الدخول في صراع جديد مع غريمه التقليدي برشلونة على صفقة مدوية، من أجل تدعيم صفوفه بصفقة هجومية مميزة مع نهاية الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن هناك رغبة من طرف ريال مدريد لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، بعدما شهد مستواه تطورًا كبيرًا تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي.

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ويعد لاوتارو هدفًا للعديد من الأندية بعيدًا عن ريال مدريد، وأهمها برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

اقتحام ريال مدريد الصراع على ضم النجم الأرجنتيني يزيد من شدة المنافسة، ويجعل الصفقة أكثر صعوبة على الرغم من وجود شرط جزائي في عقد لاوتارو للأندية من خارج الدوري الإيطالي بقيمة 111 مليون يورو.

يذكر أن إنتر ميلان يعمل على تجديد عقد لاوتارو مارتينيز، من خلال التواصل مع وكلائه حتى يتصدى لمحاولات الأندية الراغبة في التعاقد مع الأرجنتيني.