رياضة | ساديو ماني لا يحتفل بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بالسنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني لا يحتفل بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بالسنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم ساديو ماني في معسكر ليفربول الإنجليزي بعد فشله في اللحاق بالحفل الذي كان من المقرر في بلاده السنغال للاحتفال بتتويجه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا.

غاب ماني عن الحفل الذي كان من المقرر إقامته في داكار نتيجة اضطرابات في مواعيد الطيران، ليفقد بذلك فرصة الاحتفال بين عائلته وأصدقائه بمناسبة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته.

وجرى إلغاء الحفل بعد فشل الطائرة التي كان يستقلها ماني في الحصول على التصريح اللازم للتحليق في الأجواء التونسية.

وقال ماني: "كنت أخطط للسفر أولاً إلى السنغال لتقديم الشكر لأهلي وبلدي، وشكرهم على كل ما أعطوني إياه خلال رحلتي، لكن لسوء الحظ لم أتمكن من القيام بهذه الزيارة".