اونلاين | Watch BARCA| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في السوبر الإسباني.. يلا شوت لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Watch BARCA| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في السوبر الإسباني.. يلا شوت لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبي النادي الكتالوني، وتقام المباراة على أرضية ملعب الملك عبد الله الدولي، ويأتي اللقاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الأسباني للموسم 2018/2019 في ثوبه الجديد حيث تم تغير نظام البطولة، بدلا من مواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس أصبح نظام البطولة بمشاركة أربعة أندية في الدور نصف نهائي ويلتقى برشلونة وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع فالنسيا.

وجاء أتلتيكو مدريد ليلعب في السوبر الأسباني كونه صاحب المركز الثلث في الدوري الأسباني، بينما البلاوجرانا هو بطل الدوري ووصيف الكأس، والذي يطمح للفوز بالبطولة وإحراز المزيد من الألقاب تحت قيادة دييجو سيميوني.

مباراة برشلونة واتلتيكو

سوف يخوض برشلونة لقاء اليوم حاملا شعار لابديل عن الفوز من ليتقابل مع الفائز من ريال مدريد وفالنسيا واللعب في المباراة النهائية والوصول للقب، يفتقد برشلونة الثلاثي عثمان ديمبيلي وأرثور وتيرشتيجن.

على الجانب الآخر يدخل أتلتيكو مدريد لقاء اليوم وليس أمامه سوى الفوز على حساب برشلونة، في مبارة قوية للغاية بين الفريقين من أجل لوصل لبطولة كأس السوبر الأسباني التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ويفتقد الفريق جهود ليمار ودييجو كوستا.

Advertisements

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة يوم الخميس 5 يناير 2020 في جدة في المواعيد لأتية:

الساعة : 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة : 10:00 مساءا بتوقيت المملكة لعربية السعودية.

ويتم نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأسباني حصريا على قناة السعودية الرياضية.