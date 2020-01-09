اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة الآن| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

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تنطلق اليوم الخميس، مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية).

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وستذاع عبر قناة السعودية الرياضية.

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وسيواجه الفائز من مباراة اليوم فريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

شهدت مباراة ريال مدريد و فالنسيا التي انتهت لصالح الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الإسباني، رقمًا مميزًا لنجم الفريق الملكي، لوكا مودريتش.