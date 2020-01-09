اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف ميسي رابط البارسا

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة قوية ستجمع بين برشلونة ومنافسه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنسخة 2019.

المباراة ستقام على ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية، حيث أقيمت المباراة الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا أمس الأربعاء، وانتهت لصالح الفريق الملكي بالفوز (3-1).

ويسعى برشلونة للاحتفاظ بلقبه والذي حققه في النسخة الماضية بعد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد، في المقابل يسعى الفريق المدريدي للوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب المحلي حيث لم يحقق الأتليتي اللقب منذ نسخة 2014.

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ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق ريال مدريد يوم الأحد المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة".

ونستعرض موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

- الموعد التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. القناة الناقلة السعودية الرياضية 1 تعليق فهد العتيبي.. السعودية الرياضية 3 تعليق بلال علام.