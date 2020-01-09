اونلاين | مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر كاس امم اسيا تحت 23 عام بث حي سوريا وقطر

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بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة

مباراة السعودية مع اليابان

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الساعة 3:15 عصرا بتوقيت فى مصر

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى السعودية

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى الأردن

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فى سوريا

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فلسطين