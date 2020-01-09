اونلاين | بث مباشر مباراة سوريا وقطر بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع سوريا وقطر اليوم الخميس

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بث مباشر بث حي مباراة مباراة سوريا وقطر الان بث مباشر مواجهة سوريا وقطر بث حي لقاء سوريا وقطر مشاهدة مباراة سوريا وقطر الان ومن المقرر أن يلتقى منتخبي قطر وسوريا، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس الموافق 9 من شهر يناير الجاري، على ستاد تاماسات، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى من دوري المجموعات من فعاليات بطولة كأس أسيا تحت 23 سنة.

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بث مباشر بث حي مباراة مباراة سوريا وقطر الان بث مباشر مواجهة سوريا وقطر بث حي لقاء سوريا وقطر مشاهدة مباراة سوريا وقطر الان موعد مباراة قطر وسوريا كأس أسيا تحت 23 سنة

الساعة 12:15 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 01:15 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 01:15 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 01:15 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 01:15 مساء بتوقيت فلسطين.