اونلاين | بث مباشر مباراة سوريا وقطر كورة أونلاين KORAONLINE بث حي مباراة قطر رابط مشاهدة كاس اسيا تحت 23 عام

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بث حي مواجهة سوريا وقطر كأس أسيا تحت 23 سنة بث حي مباراة السعودية وقطر بث مباشر مباراة السعودية وقطر بث مباشر كاس اسيا يشارك في البطولة الأسيوية 16 منتخبًا، انقسمت إلى 4 مجموعات يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، على أن يتأهل بطل كأس أمم آسيا تحت 23 سنة والوصيف وصاحب المركز الثالث إلى الأوليمبياد مباشرة، وانطلقت البطولة أمس الأربعاء الموافق 8 يناير وتستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

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سيتم نقل مباراة قطر ضد سوريا اليوم الخميس 09/01/2020 والقنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة ،موعد مباراة سوريا ضد قطر اليوم قطر Vs سوريا. البطولة : كأس آسيا تحت 23 سنة (دور المجموعات – الجولة الأولى). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5 + الكأس HD3 . الملعب : ملعب تاماسات . المعلقين : أحمد البلوشي (beIN) + سمير اليعقوبي (الكأس) . موعد المباراة : 1:15 مساءاً بتوقيت السعودية . 12:15