مدافع ليفربول: ساديو ماني يكرهني لهذا السبب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يتميز النجم الاسكتلندي أندي روبرتسون، ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، بسرعته وإتقانه لإرسال الكرات العرضية التي غالبا ما يستغلها مهاجمو الفريق لتسجيل الأهداف.
وعن سبب تميزه في إرسال الكرات العرضية بشكل مزعج للمدافعين، قال روبرتسون، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: عندما أركض أبحث عن الفجوة بين المدافعين وحارس المرمى لإرسال الكرة العرضية.. بصفتي مدافع أعرف أن هذه هي المساحة التي لا يريد أحد الدفاع بها.
ظهير “الريدز” أضاف، عندما أجري بكل قوة، أحاول أن أتراجع قليلاً لأنني قد تجاوزت الكرة، وعندما أركض بميل إلى الخلف فهذا لمنح الكرة بعض الارتفاع.. وتابع: من اللاعب الذي أبحث عنه عند إرسال الكرات العرضية؟.. بالنسبة لي دائمًا أبحث عن فيرمينو أو صلاح، وأعلم أن ساديو ربما يكرهني بسبب ذلك.
اللاعب تابع، إذا تمكنت من التفوق على أول مدافع، فأنا أعلم أن هناك زميلًا في وضع جيد داخل منطقة الجزاء، إنه لأمر مدهش أن يكون هناك مهاجمون رائعون، وأنت تعرف إذا لعبت كرة جيدة فإنها ستتحول إلى فرصة هدف.
روبرتسون اختتم: لاعبو الوسط يحبون دخول منطقة الجزاء أيضًا، هندرسون يعمل دائمًا على هذا الأمر، وأنا أحاول أن أمرر له، لم أتقن ذلك حتى الآن لكننا نعمل عليه.
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