مارسيلو يوجه رسالة باللغة العربية للسعوديين.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم النجم البرازيلي مارسيلو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، برسالة شكر للسعوديين على الترحيب بهم خلال مباراة الريال ضد فالنسيا، ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في جدة.

الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، نشر مقطع فيديو للظهير الأيسر مارسيلو، بعد حصة تدريبية للفريق الملكي، قال فيه باللغة العربية “شكرا على ترحيبكم”.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا أقينت مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، وانتهت بفوز الريال 3 / 1.

مارسيلو يحلم بتحقيق لقب السوبر الإسباني، من أجل الاقتراب من الرقم القياسي المسجّل باسم أسطورة النادي الملكي باكو خينتو.. أكثر اللاعبين تحقيقًا للألقاب في تاريخ ريال مدريد بـ 23 بطولة.

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بطولة السوبر تقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق هي برشلونة (بطل الدوري)، فالنسيا (بطل الكأس)، إلى جانب قطبي مدريد الريال وأتلتيكو.

مارسيلو يدخل بطولة السوبر، وفي رصيده 20 لقبًا، وهي 4 دوري، 4 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس ملك إسبانيا، و3 سوبر إسباني، 3 سوبر أوروبي، 4 كأس العالم للأندية.

وخلال الشهر الماضي التقى ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري المحلي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

كانت بعثة الريال قد وصلت الثلاثاء إلى مطار جدة، إذ شهدت القائمة غيابات مؤثرة للغاية، أبرزها الفرنسي كريم بنزيما والويلزي جاريث بيل، كذلك استمرار غياب ماركو أسينسيو وإيدين هازارد، فيما عاد مارسيلو نفسه بعد اكتمال شفائه، والكولومبي خاميس رودريجز.