ساديو ماني يرد على تهنئة محمد رمضان: أنت الأسطورة وأنا الثاني.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في مقطع فيديو يتلقى فيه التهنئة من الممثل المصري محمد رمضان، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

محمد رمضان نشر مقطع الفيديو الذي يجمعه مع ساديو ماني وهو يهنئه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلا: تهنئتي لأسطورة أفريقيا ساديو ماني، ليرد ماني قائلا: أنت الأسطورة وأنا الثاني.

ساديو ماني كان قد توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في “الريدز” والذي جاء في المركز الثاني، وأيضا النجم الجزائري رياض محرز، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، والذي جاء في المركز الثالث.

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ماني لاعب منتخب السنغال، تسلم الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” والذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

ساديو ماني البالغ من العمر 27 عاما، تفوق على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

يُذكر أن صلاح توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018، فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة في 2016، بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.