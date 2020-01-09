شبيه ساديو ماني يخطف الأنظار في حفل الأفضل بأفريقيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توج النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، خلال حفل أقيم بمدينة الغردقة المصرية.

المطرب دياموند بلاتنومز – ذو الأصول التنزانية - لفت الأنظار خلال الحفل، وجاء اهتمام الجماهير بالمطرب التنزاني ليس لشهرته الواسعة في القارة السمراء فقط، بل لكونه شديد الشبه بالنجم ساديو ماني الذي لقب بجائزة الأفضل.

ساديو ماني، فاز بجائزة أفضل لاعب عن قارة أفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح الذي جاء في المركز الثاني، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز الذي حل ثالثا.

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العديد من الجاليات الأفريقية المتواجدة في الحفل حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المطرب دياموند الذي يشبه ساديو مانى إلى حد كبير.

ساديو ماني نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2019 ، وقاد منتخب السنغال للوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا التى أقيمت في مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 1- صفر.

ماني خلال عام 2019 شارك مع ليفربول في 52 مباراة، سجل 31 هدفا وصنع 13، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده السنغالي خاض 11 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 3، واستطاع قيادة أسود التيرانجا للتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا ولكن لم يحصد اللقب بعدما خسر منتخب بلاده أمام الجزائر بهدف دون رد.