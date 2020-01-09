شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر يونايتد الشاب يقترب من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الشاب تاهيث تشونج من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي عقب نهاية الموسم الجاري.
وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن عقد اللاعب صاحب الـ 20 عامًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يبدو مهتمًا بالانتقال إلى العملاق الإيطالي رغم عدم توصله لاتفاق مع السيدة العجوز حتى الآن.
ويحاول مانشستر يونايتد إقناع اللاعب بالتجديد، إلا أن «تشونج» يبدو أقرب إلى الانتقال إلى بطل الدوري الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب مانشستر يونايتد الشاب يقترب من يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.