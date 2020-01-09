شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر يونايتد الشاب يقترب من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الشاب تاهيث تشونج من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي عقب نهاية الموسم الجاري.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن عقد اللاعب صاحب الـ 20 عامًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يبدو مهتمًا بالانتقال إلى العملاق الإيطالي رغم عدم توصله لاتفاق مع السيدة العجوز حتى الآن.

ويحاول مانشستر يونايتد إقناع اللاعب بالتجديد، إلا أن «تشونج» يبدو أقرب إلى الانتقال إلى بطل الدوري الإيطالي.