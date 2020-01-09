شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصفقة التبادلية المحتملة بين يوفنتوس وبرشلونة في الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 يرغب ناديا برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الايطالي، في عقد صفقة تبادلية بين الفريقين في النافذة الشتوية الحالية ، تمنح الفريق الإيطالي التعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب.

أليخاندرو ماركيز صاحب 19 عام أحد خريجين اكاديمية لامسيا باقليم كتالونيا التابعة لفريق برشلونة الإسباني، في مقابل منح الفريق الإسباني لاعب الوسط البرازيلي مايوس بيريرا صاحب 21 عام المعار الي ديجون فرنسي من السيدة العجوز . Advertisements من المنتظر أن تجتمع إدارتي الناديين خلال الساعات القادمة لإغلاق الصفقة التبادلية والإعلان عنها بشكل رسمي.

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