شكرا لقرائتكم مفاجأة.. فيفا يمد قرار تعيين اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغت سارة ساليمون مسؤولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمكلفة بمتابعة أداء وعمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أعضاء اللجنة بإمكانية مد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين ، لتستمر اللجنة فى عملها حتى نهاية سبتمبر المقبل بدلا من 31 يوليو. واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى، اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله. وترتكز المهام التى حددها المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا" على الموقع الرسمى فى التالى: Advertisements أولا: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة. ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". ثالثا: مراجعة لائحة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة. رابعا: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على التعديلات الجديدة. خامسا: تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. فيفا يمد قرار تعيين اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.