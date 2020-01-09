شكرا لقرائتكم أسوان يرد على توقيع الصباحي للأهلي: عقده يمتد حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن محمد الصباحي صانع ألعاب الفريق، يمتد تعاقده مع أبناء الجنوب لمدة أربع مواسم مقبلة بخلاف الموسم الجاري وهو ما يعني أن عقد اللاعب مع أسوان ينتهي في 2025، وذلك رداً على اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات هداف أسوان.

وقال أمين في تصريحات لـ "الخليج 365": عقد الصباحي يمتد معنا حتى 2025، ولا نفكر في بيعه أو تسويقه إلا في حالة وجود عرض مناسب للنادي كما أعلنا سابقاً، ولا يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب.

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ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية مهمة، منها ملف التجديد للرباعى أحمد فتحى، وليد سليمان، حسام عاشور وشريف إكرامى، بجانب بحث العروض التى تأتى لأكثر من لاعب بالفريق، فى مقدمتهم صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدى فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلى يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم فى ميركاتو الشتاء الحالى بناءً على طلب رينيه فايلر.

وكان أسوان قد حدد قيمة اللاعب بـ 10 ملايين جنية، بعدما تلقوا عرضاً رسمياً لضمه من جانب سموحة، وذلك بعدما تألق الصباحي ليصبح واحداً من أبرز نجوم تماسيح النيل بعد هدفيه في طنطا وهدفه الأخيرة في الجونة.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا في واحدة على حساب إنبي بهدف نظيف، وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.