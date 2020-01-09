شكرا لقرائتكم جوميز يتسلم تقريراً شاملاً من السلحدار عن الاسماعيلى واحتياجاته ولاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلم الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للاسماعيلى تقريراً شاملاً من أدهم السلحدار عن الفريق وأحتياجاته ولاعبيه وغيرها من الأمور الفنية التى قد يستعين بها المدرب الجديد الذى بدأ تجربته مع الدراويش منذ أمس رسمياً ، ورغم حالة الصدمة التي انتابت جماهير الاسماعيلي جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الجولة 12 من بطولة الدوري إلا أن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي ، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق وقال : "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة في المستوى وأضاف : لعب الفريق تحت قيادتي 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز في 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلي رغم الأداء القوي، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولي المسؤولية، والوقت لم يسعفني في العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبي".

ويملك جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها ، ديديه جوميز من مواليد 10 اكتوبر 1969 (50 عام) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائري والقطن الكاميروني وحورية الغيني ورايون سبورت الرواندي .

حرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الجديد للإسماعيلى على عقد جلسة ودية مع لاعبيه قبل المران الأول مع الفريق، قام خلالها بتحفيزهم،وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات ، وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.

Advertisements

وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق ،مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان ، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.

على الجانب الأخر ، طالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي الحصول على تسجيلات الفريق خلال مشواره بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس فضلا عن تسجيلات الفرق المنافسة ، وجاء طلب المدرب الفرنسى من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق سعيا لتجنب تكرارها خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش الأحد المقبل بالدورى المحلى فى إطار الأسبوع الــ13 بالمسابقة المحلية بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة.