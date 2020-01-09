شكرا لقرائتكم طائرة خاصة لنقل بعثة الأهلي لمدينة بولاوايو لمواجهة بطل زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من العاصمة الزيمبابوية هراري الى مدينة بولاوايو عبر طائرة خاصة، قبل مواجهة فريق بلاتينيوم، وأدى الأهلي مرانه الأول أمس بعد وصول البعثة تحت الأمطار، وفضل فايلر أن يخوض اللاعبين مرانا خفيفا لاسيما أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة ظهر أمس بعد رحلة سفر وصلت 12ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير، وسبق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، البعثة إلى زيمبابوي من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريب، حيث فضل عبدالحفيظ خوض المران على الملعب الوطني بهراري بدلًا من الملعب الفرعي للاستاد نفسه.

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وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي إجتماعاً مع لجنة التخطيط في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية هامة منها ملف التجديد للرباعي أحمد فتحي ، وليد سليمان ، حسام عاشور وشريف إكرامي ،بجانب بحث العروض التى تأتي لأكثر من لاعب بالفريق يأتي في مقدمتهم ، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدي فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلي يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم في ميركاتو الشتاء الحالي بناءً على طلب رينيه فايلر