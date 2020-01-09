شكرا لقرائتكم طارق العشري: نلعب من أجل حصد النقاط لتأمين أنفسنا فى الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الاعلامى يحيى حمزة: "حققنا 6 نقاط من فوزين متتالين والاهم من ذلك الاستمرارية على نفس الوتيرة حتى نستطيع تأمين موقفنا فى جدول المسابقة قبل انطلاق منافسات الدور الثانى للدوري الذى سوف يشهد مباريات ساخنة"

وتابع العشرى ضاحكاً : "منذ إيقافى وفريقى يحقق الفوز وكأن الايقاف وشه حلو عليا ، اكتشفت أننى اشاهد الملعب بشكل أفضل من المدرجات وإذا استمرت الانتصارات سأطالب الجبلاية بإستمرار ايقافى"

ويواصل فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى تدريباتة اليوم الخميس استعدادا لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاحد القادم والتى ستقام على ملعب المكس بالاسكندرية ، ويستعد لاعبى حرس الحدود للسفر الى الاسكندرية يوم الجمعة القادمة لخوض معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة سموحة وذلك رغبة من الجهاز الفنى لزيادة التركيز و مواصلة حصد النقاط عقب الفوز على بيراميدز و طلائع الجيش .

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يغيب محمد عبداللطيف جريندو صانع ألعاب فريق حرس الحدود عن المباراة القادمة لفريقه أمام سموحة فى بطولة الدورى الممتاز عقب حصولة على الانذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش و التى تمكن من أحراز هاتريك خلالها .

حقق فريق حرس الحدود فوزا غاليا على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى ، وقرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود تجهيز الغانى نانا أنطوى و الايفوارى إبراهيما كونيه خلال الفترة الحالية لتعويض غياب المهاجم محمد عبداللطيف جريندو فى مباراة سموحة القادمة فى بطولة الدورى المصرى .

ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 17 نقطة .