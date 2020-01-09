شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتسلم تقريرا فنيا عن الإسماعيلى من أدهم السلحدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، تقريراً شاملاً من أدهم السلحدار عن الفريق واحتياجاته ولاعبيه وغيرها من الأمور الفنية التى قد يستعين بها المدرب الجديد الذى بدأ تجربته مع الدراويش منذ أمس رسمياً، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".

السلحدار أنجز مهمته بنجاح وقاد الدراويش فى 9 مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة مباريات، ليقود الإسماعيلى للتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الإعلاميين بهدف دون رد، كما نجح فى قيادة الفريق الأصفر لوضع قدماً للتأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعدما فاز فى مباراة الذهاب بالإسكندرية على زعيم الثغر بهدف دون رد، بينما فاز المقاصة ونادى مصر بالدورى وتعادل مع طنطا وانبى وخسر من الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز.

ويملك جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، ديديه جوميز من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى وحورية الغينى ورايون سبورت الرواندى .

وحرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى على عقد جلسة ودية مع لاعبيه قبل المران الأول مع الفريق، قام خلالها بتحفيزهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد فى التدريبات، وتحدث المدير الفنى للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات فى الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وعدم الخروج عن النص.

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وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته فى قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.

على الجانب الآخر، طالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى الحصول على تسجيلات الفريق خلال مشواره بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس، فضلا عن تسجيلات الفرق المنافسة، وجاء طلب المدرب الفرنسى من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق سعيا لتجنب تكرارها خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش الأحد المقبل بالدورى المحلى فى إطار الأسبوع الــ13 بالمسابقة المحلية بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.