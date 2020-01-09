شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فيفا يحسم مصير مد قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت سارة ساليمون، مسؤولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمكلفة بمتابعة أداء وعمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أعضاء اللجنة بحسم الفيفا مصير مد قرار تعيين اللجنة التى ينتهى عملها يوم 31 يوليو المقبل.

ووفقا لتأكيدات سارة ساليمون لأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الأيام الماضية، استقر الفيفا على قرار مد تعيين اللجنة، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

لمعرفة قرار الفيفا الجديد بخصوص لجنة إدارة الجبلاية، اضغط هنا..

واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله. وترتكز المهام التى حددها المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا" على الموقع الرسمى فى التالى:

أولا: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة.

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ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ثالثا: مراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

رابعا: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على التعديلات الجديدة.

خامسا: تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسى الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.

وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الجبلاية فى الانتخابات المقبلة ليصبح العدد 9 أعضاء بينهم سيدتان بناء على اقتراح من سارة ساليمون التى عرضت على اللجنة ضرورة زيادة العنصر النساء فى المجلس الجديد، واوضحت مسؤولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أنه فى حالة استمرار المجلس بـ11 عضوا كما هو الحال فى الوقت الخالى فيجب أن يكون بينهم ٣ سيدات، وفى حالة تقليص العدد الى ٩ يجب أن يكون بينهم سيدتان وفى حالة التقليص لـ7 اعضاء يكون بينهم سيدة واحدة واستقرت اللجنة على ان يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان على ان يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.. ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.