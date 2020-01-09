شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الدورى الممتاز.. وفايلر يحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع أحد اللاعبين نجوم الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم الحالى لتدعيم الفريق فى الصيف المقبل، بعد تألقه اللافت مع ناديه الذى يمثل أحد أندية الصعيد هذا الموسم، ويتعذر ضم الأهلى للاعب خلال الميركاتو الشتوى لرغبة فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى جاهز.

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فى الوقت الذى عرض مسئولو الأهلى الأمر برمته على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لاتخاذ القرار النهائى بشأن اللاعب سواء بالشروع فى إجراءات ضمه أو صرف النظر عن الأمر، وإن كان هناك اقتناع داخل لجنة التخطيط بالنادى بقدرات اللاعب، وأنه سيمثل إضافة كبيرة لصفوف الفريق فى المستقبل القريب.

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ويواصل الأهلى تدريباته اليومية فى زيمبابوى استعداداً لمباراة بلاتينيوم المقرر لها عصر بعد غد، السبت، فى الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ويحاول الجهاز الفنى مواجهة أزمة الإجهاد التى يعانى منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوى.

وضم فايلر 20 لاعبًا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوى هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامى، وعلى لطفى، وأحمد فتحى، ومحمد هانى، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، ورامى ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدى «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة.

ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية مهمة، منها ملف التجديد للرباعى أحمد فتحى، وليد سليمان، حسام عاشور وشريف إكرامى، بجانب بحث العروض التى تأتى لأكثر من لاعب بالفريق، فى مقدمتهم صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدى فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلى يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم فى ميركاتو الشتاء الحالى بناءً على طلب رينيه فايلر.