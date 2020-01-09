شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بكشف تفاصيل المسكوت عنه فى ميزانية الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميزانية اتحاد الكرة عن مفاجآت بالجملة وكواليس تكشف عدم المسئولية وحالة اللامبالاة التى أصابت صفوف الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها الصيف الماضى ووداع الفريق من دور الستة عشر إثر هزيمته المذلة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولى، وذلك بعدما عكست الأرقام الفارق بين المنتخبين الأول والأولمبى بقيادة شوقى غريب.

وينفرد "سوبر كورة" بتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة التى تم اعتمادها مؤخراً من اللجنة الخماسية فور الإطاحة بمجلس الجبلاية السابق، والتى كشفت العديد من المفاجآت التى تكشف كيفية إدارة أموال الجبلاية فى الفترة الماضية.

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لمزيد من التفاصيل ميزانية اتحاد الكرة التى تم اعتمادها مؤخراً من اللجنة الخماسية، اضغط هنا

على صعيد آخر، أقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سن 70 عاما حدا أقصى للمرشحين فى انتخابات الجبلاية المقبلة والتى ستقام عقب الدورة الأولمبية المقبلة، وتحديدا فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة على لائحة النظام الأساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثانى والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسى الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها. وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد من ضمن الأعمال التى تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولى لضمان امتثالها للوائح الفيفا.