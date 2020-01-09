شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبحث مع مجلس الإسماعيلى صفقات الدراويش فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو النادى الإسماعيلى، خلال الساعات القليلة المقبلة، عدة ملفات مهمة مع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق فى مقدمتها تدعيمات الفريق خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية، خاصة أن المدرب الفرنسى أبدى تحفظه الشديد على مستوى الدفاع سواء خلال مشاهدته لمباريات الفريق الماضية أو خلال لقاء بيراميدز بالدورى الذى أقيم أول أمس، الثلاثاء، وتابعه المدرب الجديد من المقصورة.

وكان جوميز قد أعلن أن الدراويش بحاجة للتدعيم فى عدة مراكز، فى مقدمتها الهجوم والدفاع، موضحا أن الفريق بلا أنياب هجومية ويُهدر العديد من الفرص ويستقبل أهدافاً من أخطاء ساذجة، وهو ما يستوجب تدخل عاجل لتحقيق هذه التدعيمات حتى يستعيد الفريق عافيته فى الفترة المقبلة.

ورغم حالة الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق، وقال السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى.

وأضاف مدرب الدراويش، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوي، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبي".

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وحرص جوميز على عقد جلسة ودية مع لاعبيه قبل المران الأول مع الفريق، قام خلالها بتحفيزهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد فى التدريبات، وتولى مدرب شباب قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى ورايون الرواندى سابقا قيادة سفينة الدراويش، وتحدث المدير الفنى للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات فى الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وعدم الخروج عن النص.

وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

واختتم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين بالتشديد على ثقته فى قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل العودة لإسعاد الجماهير.