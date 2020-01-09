وائل جمعة يقيم أداء فايلر مع الأهلى بعد 10 انتصارات حمراء فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وائل جمعة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بأداء السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالدوري، وكتب جمعة عبر تويتر، "10 انتصارات تؤكد العمل الكبير لفايلر اللى فرض أسلوبه الخاص فى الفريق.. قوة هجومية وصلابة دفاعية وانضباط تكتيكى مع حضور روح المجموعة بين اللاعبين.. الأهلى متألق هذا الموسم والقادم أفضل إن شاء الله".

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