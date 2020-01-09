سوبر كورة يكشف رواتب المدربين الأجانب فى الدوري المصري.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، إلى قائمة المدربين الأجانب الذين يعملون في الدوري المصرى، ليصل عدد المدربين الأجانب إلى 5 مدربين بعد السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك والكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز واليوناني تاكيس جونيس مدرب وادي دجلة.

Advertisements وتتواجد 4 مدارس تدريية أجنبية في الدوري المصري ما بين الفرنسية وهي الأكثر انتشارا، حيث تعاقب 3 مدربين على العمل فى مصر خلال الموسم الحالى، فيما تشهد الكرة المصرية التواجد الأول للمدرسة الكرواتية بقدوم تشاتشيتش ويستمر تواجد المدرسة اليونانية مع بقاء جونيس مدرب دجلة منذ الموسم الماضي. وبالنظر إلى قائمة أغلى المدربين يتربع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي على القائمة والذى تعاقد معه الأهلي مطلع الموسم الجارى، ونجح فى تحقيق نتائج قوية مع النسور الحمر في مشوارهم بالدورى والكأس ودوري الأبطال. لمزيد من التفاصيل عن رواتب المدربين الأجانب في الدوري المصري ، اضغط هنا

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