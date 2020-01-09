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ميركاتو الكالتشيو.. فابيو بوريني جناح ميلان قال نعم لفيرونا

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أحمد عبدالقادر 0 تبليغ

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الخميس 9 يناير 2020

في خطوة مفاجئة وافق فابيو بوريني جناح نادى ميلان الإيطالي، علي الانتقال الي صفوف نادي هيلاس فيرونا الصاعد حديثا هذا الموسم الي الكالتشيو ، رغم تلقيه العديد من العروض من أندية جنوي وسامبدوريا وتورينو، إلا أنه فضل عرض فيرونا .

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علي جانب آخر يرغب ميلان الإيطالي في التخلص من جناحه الايطالي الدولي السابق في النافذة الشتوية الحالية لتحقيق الاستفادة المادية خوفاً من انتقاله مجانية في الصيف المقبل نظراً لنهاية تعاقده مع الروسونيري بعد 6اشهر فقط.

الجدير بالذكر أن فابيو بوريني لم يشارك مع ناديه هذا الموسم الا في مواجهتين فقط .

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