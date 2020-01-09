- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الخميس 9 يناير 2020
تقام اليوم الخميس 9-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني.
حيث يلتقي تورينو أمام جنوى في كأس إيطاليا.
وتستضيف المملكة العربية السعودية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
موعد مباريات كأس إيطاليا
تورينو ضد جنوى، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
موعد مباريات السوبر الإسباني
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
موعد مباريات الدوري السعودي
العدالة ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.