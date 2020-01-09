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تشكيل ناري متوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الخميس 9 يناير 2020

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية ، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبيتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.

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خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، دي يونج.

خد الهجوم: ، جريزمان، سواريز.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، فيليبي، خيمينز، لودي.

خط الوسط: توماس، هيريرا، كوكي، ساؤول.

خط الهجوم: جواو فيليكس، .

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