موسي بارو إلى بولونيا

الخميس 9 يناير 2020

توصل مسئولي نادي بولونيا الايطالي مع نادى اتالانتا الايطالي الي اتفاق نهائي، بشأن انتقال المهاجم الجامبي الصغير موسي بارو، مهاجم اتالانتا الي صفوف بولونيا مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلي 6مليون يورو في صورة حوافز ومكافآت تدفع لاحقاً.



وعلي جانب آخر انهي بولونيا اتفاقه مع مهاجمه المحتمل صاحب 21عام حول بنود عقده الشخصي، حيث سيوقع موسي مع بولونيا عقد لمدة 4مواسم ونصف مقابل 500الف يورو سنويا بالإضافة إلي مكافاة التوقيع .

موسي بارو أحد خريجين مدرسة اتالانتا في بيرجامو، شارك هذا الموسم مع فريق اتالانتا الاول في 7 مباريات لم يسجل أية اهداف لكنه صنع هدفين .