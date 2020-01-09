الامارات | محمد صلاح أغلي من ميسي وكريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أغلي من ميسي وكريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES” عن الترتيب الجديد لأغلى لاعبي كرة القدم في العالم وذلك على موقعه الإلكتروني والذي شهد تغير في موازين اللعبه تماماً بعدما تخطى أفضل لاعبين في العالم أخر 11 عام الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حاجز الـ 32 عاماً، إذ ظهر الأن لاعبون جدد جاء على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يتوقع له أن يكون أفضل لاعب في العالم الفترة القادمة.

وكان النجم المصري محمد صلاح، ضمن قائمة الأغلي في القيمة السوقية وحل في المركز الثالث بقيمة بـ 175 مليون يورو، وحل في المركز الأول النجم الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان) المركز الأول بقيمة ناهزت الـ265 مليون يورو، متبوعا بلاعب مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ (223.7 مليون يورو)، واحتل "مو صلاح" المركز الثالث، متفوقا بذلك على نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، الذي جاء في المركز الثامن بـ125 مليون يورو.

Advertisements

ونشر خلال التقرير سبب التصنيف الجديد وأشار أن عددا من العوامل أخذت بعين الاعتبار في تحديد قيمة اللاعبين السوقية، مثل العمر والفريق ومدة العقد والمركز.

وكان محمد صلاح قد انتقل من روما إلى ليفربول بنحو 50 مليون دولار في العام 2017.