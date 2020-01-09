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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركاتو الكالتشيو.. فابيو بوريني جناح ميلان قال نعم لفيرونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
في خطوة مفاجئة وافق فابيو بوريني جناح نادى ميلان الإيطالي، علي الانتقال الي صفوف نادي هيلاس فيرونا الصاعد حديثا هذا الموسم الي الكالتشيو ، رغم تلقيه العديد من العروض من أندية جنوي وسامبدوريا وتورينو، إلا أنه فضل عرض فيرونا .
علي جانب آخر يرغب ميلان الإيطالي في التخلص من جناحه الايطالي الدولي السابق في النافذة الشتوية الحالية لتحقيق الاستفادة المادية خوفاً من انتقاله مجانية في الصيف المقبل نظراً لنهاية تعاقده مع الروسونيري بعد 6اشهر فقط.
الجدير بالذكر أن فابيو بوريني لم يشارك مع ناديه هذا الموسم الا في مواجهتين فقط .
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