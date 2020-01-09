ميركاتو الكالتشيو.. سيمون كيير مدافع اتالانتا يرفض عرض السامب وينتظر ميلان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 رفض الدنماركي سيمون كيير مدافع اتالانتا الايطالي، العرض المقدم له من نادى سامبدوريا الايطالي للانضمام لصفوف الفريق في النافذة الشتوية الحالية، وذلك لعدم رغبته في الانتقال مع فريق يصارع الهبوط ولا يمتلك فرصة المشاركة الأوروبية ، في حين يمتلك مدافع إشبيلية وروما السابق عرضا اخر من نادي كالياري الايطالي الحصان الاسود للمسابقة الايطالية هذا الموسم لكنه متردد في القبول خوفا من ضياع فرصة الإنضمام لميلان الايطالي الذي وضعته في قائمة المعوضين لصفقة الفرنسي توديبو مدافع برشلونة أن فشلت .

Advertisements وعلي جانب آخر لايمانع نادى اتالانتا في رحيل مدافعه الدنماركي عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية . الجدير بالذكر أن المدافع الدنماركي القادم من صفوف إشبيلية في الصيف الماضي لم يظهر مع فريقه الايطالي الا في 5 مناسبات فقط .

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