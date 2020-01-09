مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الخميس 9-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني.

حيث يلتقي تورينو أمام جنوى في كأس إيطاليا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

Advertisements

موعد مباريات كأس إيطاليا

تورينو ضد جنوى، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباريات السوبر الإسباني

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

موعد مباريات الدوري السعودي

العدالة ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.