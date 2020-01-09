تشكيل ناري متوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبيتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.

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خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، دي يونج.

خد الهجوم: ميسي، جريزمان، سواريز.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، فيليبي، خيمينز، لودي.

خط الوسط: توماس، هيريرا، كوكي، ساؤول.

خط الهجوم: جواو فيليكس، موراتا.