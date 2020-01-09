- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري متوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.
وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.
ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
التشكيل المتوقع لبرشلونة:
حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: سيرجي روبيتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، دي يونج.
خد الهجوم: ميسي، جريزمان، سواريز.
التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: تريبير، فيليبي، خيمينز، لودي.
خط الوسط: توماس، هيريرا، كوكي، ساؤول.
خط الهجوم: جواو فيليكس، موراتا.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ناري متوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.