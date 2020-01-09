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موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية ، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports HD1، و KSA SPORTS HD3.

معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة بلال علام عبر قناة KSA SPORTS HD3، وفهد العتيبي عبر قناة KSA SPORTS HD1.

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