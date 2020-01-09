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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.
وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.
ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports HD1، و KSA SPORTS HD3.
معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
يعلق على المباراة بلال علام عبر قناة KSA SPORTS HD3، وفهد العتيبي عبر قناة KSA SPORTS HD1.
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