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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركاتو الكالتشيو ..دييجو ريما قائد لابيزيج الألماني يصل روما تمهيدا للتعاقد مع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
هبطت فجر اليوم طائرة لاعب الوسط الألماني دييجو ريما، قائد نادى لابيزيج الألماني علي مطار فيوميتشينو الدولي بمدينة روما الإيطالية قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية ، تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية في عيادات فيلا ستيوارت المتواجدة في العاصمة الإيطالية روما، قبل أن يوقع علي عقود الانضمام لصفوف نابولي بصورة رسمية.
ريما صاحب 28 عام سينتقل الي فريق الجنوب نابولي قادما من لابيزيج الألماني مقابل 12مليون يورو ،وسيوقع عقد لمدة 3اعوام ونصف مع إمكانية التمديد الإضافي لمدة عام اخر، دييجو ريما الذي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع والمساند، شارك مع فريقه القديم في النصف الأول من الموسم في 24مباراة متنوعة ما بين دورى ابطال أوروبا والدورى الالماني وكأس المانيا لم يسجل في تلك المواجهات الا هدف وحيد وصنع هدفين فقط .
دييجو ريما لم يلعب أية مباراة دولية مع المنتخب الألماني لكنه استدعي مرة واحدة لأحد معسكرات الماكينات الألمانية في مباراة ودية رسمية .
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