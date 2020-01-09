شكرا لقرائتكم صور.. جماهير الأهلي تطالب فايلر بمنح الفرصة لصالح جمعة وصلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم حالة الود التر تربط جماهير الأهلي بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، إلا أن للجماهير الحمراء مطالب لدى المدرب، ويتصدرها رغبتهم في منح ثنائي الأهلي صالح جمعة وصلاح محسن، واللذين لا يحصلا على فرصة المشاركة منذ قدوم فايلر لتدريب المارد الأحمر.

واستبعد فايلر الثنائي صالح جمعة وصلاح محسن من حساباته الفنية، بسبب عدم الالتزام بتعليماته الفنية، ولتعارض طريقة لعبهم مع فلسفته الفنية، وهو ما جعلهم يخرجون من قائمة الفريق الأحمر باستمرار.

وطالبت جماهير الأهلي رينيه فايلر في رسائل بعثتها له عبر حسابه على موقع انستجرام بضرورة منح الفرصة للثنائي صالح جمعة وصلاح محسن، كونهما من العناصر المميزة التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الجهاز الفني، لما يمتلكونه من إمكانيات فنية وبدنية عالية.

وخاطبت جماهير الأهلي رينيه فايلر باللغة الإنجليزية من أجل استعطافه لإعادة صالح جمعة إلى التشكيلة الحمراء التي يغيب عنها صالح جمعة منذ قدوم المدرب السويسري.

وحصل صالح جمعة على نصيب الأسد من رسائل الجماهير الحمراء إلى فايلر، من أجل العفو عنه وإعادته للظهور مع المارد الأحمر، لاسيما وأنه كان من نجوم الأهلي في الموسم الماضي.

ويتواجد الأهلي في زيمبابوي حاليا استعدادا لمواجهة بلاتنيوم في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب مجموعته بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط متساويا مع النجم الساحلي والهلال السوداني، فيما يأتي بلاتنيوم في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

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