شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يبحث عن صفقات يناير بعد التعاقد مع الفرنسي ديديه جوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو النادي الاسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة عدة ملفات هامة مع الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني الجديد للفريق ويأتي في مقدمتها تدعيمات الفريق خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية خاصة وأن المدرب الفرنسي أبدى تحفظه الشديد على مستوى الدفاع سواء خلال مشاهدته لمباريات الفريق الماضية أو خلال لقاء بيراميدز بالدوري الذي أقيم أول أمس ، الثلاثاء، وتابعه المدرب الجديد من المقصورة حيث أعلن جوميز أن الدراويش بحاجة للتدعيم في عجة مراكز يأتي في مقدمتها الهجوم والدفاع فالفريق بلا أنياب هجومية ويُهدر العديد من الفرص كما أنه يستقبل أهدافاً من أخطاء ساذجة وهو ما يستوجب تدخل عاجل لتحقيق هذه التدعيمات حتى يستعيد الفريق عافيته في الفترة المقبلة.

ورغم حالة الصدمة التي انتابت جماهير الاسماعيلي جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الجولة 12 من بطولة الدوري إلا أن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي ، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق وقال : "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة في المستوى وأضاف : لعب الفريق تحت قيادتي 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز في 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلي رغم الأداء القوي، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولي المسؤولية، والوقت لم يسعفني في العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبي".

وحرص جوميز على عقد جلسة ودية مع لاعبيه قبل المران الأول مع الفريق، قام خلالها بتحفيزهم،وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات ، وتولى مدرب شباب قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى و رايون الرواندى سابقا قيادة سفينة الدراويش ، وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.

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وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق ،مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان ، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.