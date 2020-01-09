شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يبحث عن صفقات يناير بعد التعاقد مع الفرنسي ديديه جوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم حالة الصدمة التي انتابت جماهير الاسماعيلي جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الجولة 12 من بطولة الدوري إلا أن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي ، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق وقال : "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة في المستوى وأضاف : لعب الفريق تحت قيادتي 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز في 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلي رغم الأداء القوي، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولي المسؤولية، والوقت لم يسعفني في العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبي".
وحرص جوميز على عقد جلسة ودية مع لاعبيه قبل المران الأول مع الفريق، قام خلالها بتحفيزهم،وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات ، وتولى مدرب شباب قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى و رايون الرواندى سابقا قيادة سفينة الدراويش ، وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.
وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق ،مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان ، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية.
وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلي يبحث عن صفقات يناير بعد التعاقد مع الفرنسي ديديه جوميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.