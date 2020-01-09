شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يخوض تدريبات بدنية في صالة الجيم استعدادا لمباراة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب تدريبات بدنية في صالة الجيم، استعداداً للمشاركة أمام نادي مصر في الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام السبت المقبل على استاد الكلية الحربية، وكان صانع ألعاب الذئاب قد غاب عن المباراة الماضية أمام مصر المقاصة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بسبب شعوره بالإجهاد حيث رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب.

حيث يسعى المقاولون لاستعادة سلسلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب نادي مصر في الجولة 13، للحفاظ على موقعه في وصافة جدول المسابقة، خاصة مع تقدم الزمالك في النقاط حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 21 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ويغيب فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب عن مباراة نادي مصر، وذلك بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام المقاصة بعد تدخل في كرة مشتركة مع شيميلس بيكلي صانع ألعاب أبناء الفيوم، والمن المقرر أن يعوض فادي نجاح غياب مدافع الذئاب في المباراة المرتقبة.

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ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهم، كما يمتلك ذئاب الجبل ثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي، حيث لم تستقبل شباكهم سوى 7 أهداف حتى الآن.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، ليحصدوا 26 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة.