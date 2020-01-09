شكرا لقرائتكم فى مثل هذا اليوم.. محمد محمود يتعرض للاصابة بقطع فى الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 9 يناير 2019 ، تلقى عشاق النادى الأهلى صدمة قاسية بعد الإعلان عن إصابة محمد محمود الوافد الجديد للقلعة الحمراء أنذاك بقطع فى الرباط الصليبى وقطع فى غضروف الركبة خلال مباراة سموحة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد ، وانضم محمد محمود للأهلى فى يناير الماضى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادمًا من دجلة مقابل 15 مليون جنيه، ومباراة سموحة كانت هى الثانية له مع الفريق الأحمر بعدما شارك لدقائق ضد بيراميدز.

ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الاهلى فى 23 اكتوبر الجارى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الاوليمبى فى بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بعد وجود اسمه فى القائمة الاولى التى أعلنها شوقى غريب .

ومنذ إعلان نبأ إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى انهالت عبارات الدعم والمساندة على اللاعب سواء من زملاء اللاعب أو من جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها ، في الوقت الذي نظمت مجموعة من جماهير الأهلي لوقفة أمام منزل اللاعب لتدعيمه في الأزمة على غرار ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر المصاب.

محمد محمود انضم لمنتخب مصر الأول بعد أن كان قد انضم منتخب الشباب مواليد 97 وقت تولى معتمد جمال قيادة الفراعنة الشباب كما شارك مع منتخب الكرة الشاطئية خلال بطولة كأس العالم للقارات التي أقيمت بمدينة لاجوس في نيجيريا عام 2016

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ويجيد محمد محمود اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع وصانع ألعاب وشارك مع وادي دجلة بشكل أساسي موسم 2018.

ويمتاز محمد محمود بسرعة التمرير بجانب دقة التمريرات الطولية والتسديد بعيد المدى ومميز أيضا في ضربات الرأس رغم قصر قامته، وأيضا التسديد من بعد وحصل محمد محمود على لقب هداف دوري الجمهورية موسم 2015، كما حصل على بطولة الجمهورية مع ناشئي وادي دجلة مواليد 98

محمد محمود من مواليد 1998، وتم تصعيده للفريق الأول منذ ستة مواسم عندما كان حمادة صدقي مديرًا فنيًا للفريق وقتها ولكنه لم يشارك في المباريات ثم شارك على فترات بعد ذلك لينتقل للأهلى فى صفقة كانت حديث الصباح والمساء قبل أن يختفى اللاعب عن الانظار بفعل الاصابة اللعينة ويسابق الزمن حالياً للعودة للملاعب مرة أخرى.