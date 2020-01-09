شكرا لقرائتكم وائل جمعة: 10 انتصارات تؤكد العمل الكبير لفايلر لفرض أسلوبه الخاص في الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وائل جمعة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، بأداء السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالدوري ، وكتب جمعة عبر تويتر : "10 انتصارات تؤكد العمل الكبير لفايلر اللي فرض أسلوبه الخاص في الفريق.. قوه هجوميه وصلابه دفاعيه وانضباط تكتيكي مع حضور روح المجموعة بين اللاعبين..الأهلي متألق هذا الموسم والقادم أفضل إن شاء الله "

10 انتصارات تؤكد العمل الكبير لفايلر اللي فرض أسلوبه الخاص في الفريق.. قوه هجوميه وصلابه دفاعيه وانضباط تكتيكي مع حضور روح المجموعة بين اللاعبين..

وواصل الاهلي إبداعه هذا الموسم حيث حقق الفوز العاشر علي التوالي علي فريق إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ،وينفرد المارد الأحمر بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة بتحقيقه 30 نقطه من 10 مباريات ومازال لديه مباراتين مؤجلتين كما يحتفظ بلقب الاقوى هجوماً برصيد 28 هدفاً وبلقب الاقوى دفاعاً حيث لم تتلقى شباكه سوى هدفين.

Advertisements

و أصبح السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى علي بُعد مباراة واحده من معادلة رقم مدرب الاهلي التاريخي مانويل جوزيه الذي حقق 11 قوز متتالي موسم 2005_2006 ، وايضاً علي بُعد 7 مباريات لمعادله رقم جوزيه فى ولايته الثانية بتحقيقه 17 فوز متتالي موسم 2004_2005 ، وعلي بُعد 6 مباريات لمعادلة رقم موسم 2017_2018 بفوز الاهلي ب 16 مباراة علي التوالي .

وتمكن جونيور أجايي مهاجم الاهلى من العودة للتهديف بتسجيله هدفاً فى شباك نادى مصر والذي جاء بعد صيام تهديفي دام لفترة تقارب الثلاثة أشهر ، إذ أنه سجل آخر هدف له في شباك أسوان، في الخامس من شهر أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح مروان محسن مهاجم الاهلى في كسر صيامه التهديفي بعد تسجيله هدفين فى شباك نادى مصر، بعد غياب لمدة 234 يوماً، منذ مواجهة نادي إنبي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري في الموسم الماضي.