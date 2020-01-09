شكرا لقرائتكم رسمياً.. 10 آلاف مشجع يؤازرون الزمالك أمام زيسكو الزامبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت مسئولو الأمن على حضور 10 آلاف مشجع من جماهير الزمالك، لمباراة فريقهم غدا أمام زيسكو الزامبى على ستاد السلام فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

يدخل الزمالك مباراة زيسكو المقرر لها غدا محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط خلفا لفريق مازيمبي الكونغولي الذي يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط، وتقام مباراة الزمالك وزيسكو غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا علي استاد السلام.

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من ناحية أخري، طلب محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، اعادته للمشاركة أساسيا في مباراة الزمالك بعدما غاب عن اخر مباريات الفريق في كل البطولات واخرها مشاركة محمد صبحي الحارس الشاب في مباراة طنطا بالدوري والإبقاء علي عواد احتياطيا.

وأكد عواد لكارتيرون انه يرغب في المشاركة أساسيا في المباريات حتي يتمكن من الانضمام لصفوف المنتخب مرة اخري، وقال عواد لكارتيرون انه في حالة عدم الاعتماد عليه فانه يطلب الرحيل رسميا من الفريق سواء في الانتقالات الشتوية الجارية حاليا او أي توقيت يشعر اللاعب بعم الرغبة في وجوده داخل الفريق.

في نفس السياق ، أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة لنادي الوداد المغربي ، هو لاعبا على ذمة النادي و يؤدي في الوقت الحالي تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أنه يتدرب بموافقة الجهاز الفني للفريق، وأضاف المشرف على الكرة أن وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر