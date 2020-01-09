محمد صلاح يتسبب في غضب «الكاف»

سيطرت حالة من الغضب على مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب غياب محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي عن حفل الأفضل في القارة السمراء.
والذي توج في السنغالي ساديو ماني، بلقب الأفضل لعام 2019، متفوقًا على صلاح والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي وغاب الثنائي العربي عن الحفل الذي أقيم في الغردقة أمس الأول الثلاثاء.
وأبدى مسئولو كاف غضبهم من تجاهل صلاح حضور الحفل رغم إقامته في مصر، وقال مصدر في الاتحاد الأفريقي : "يوجد اتجاه لفرض عقوبات قاسية على اللاعبين خلال السنوات المقبلة في حال غيابهم عن مثل هذه الأحداث وفقا للبوابة نيوز.
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