شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية لـ طاهر طاهر لتجهيزه للمشاركة أمام نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب ، تدريبات بدنية فى صالة الجيم، استعداداً للمشاركة أمام نادى مصر فى الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام السبت المقبل باستاد الكلية الحربية، وكان صانع ألعاب الذئاب قد غاب عن المباراة الماضية أمام مصر المقاصة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بسبب شعوره بالإجهاد حيث رفض الجهاز الفنى المجازفة باللاعب.

ويسعى المقاولون لاستعادة سلسلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب نادى مصر فى الجولة 13 بالدورى، للحفاظ على موقعه فى وصافة جدول المسابقة، خاصة مع تقدم الزمالك فى النقاط حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 21 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ويغيب فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب عن مباراة نادى مصر بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المباراة الماضية أمام المقاصة، بعد تدخل فى كرة مشتركة مع شيميلس بيكلى صانع ألعاب أبناء الفيوم، ومن المقرر أن يعوض فادى نجاح غياب مدافع الذئاب فى المباراة المرتقبة.

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ويعتبر محمد سالم هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيرى فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهما، كما يمتلك ذئاب الجبل ثانى أقوى خط دفاع بعد الأهلي، حيث لم تستقبل شباكهم سوى 7 أهداف حتى الآن.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع فى مسابقة الدورى العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، ليحصدوا 26 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة.